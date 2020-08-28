Шушкевич предложил лишить русский язык госстатуса в Белоруссии

Минск, 28 августа. Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что белорусский язык должен остаться единственным государственным языком республики. С предложение лишить русский язык госстатуса политик выступил в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

«У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру... Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — заявил Шушкевич.

Бывший глава Белоруссии признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет «довольно сложный и длительный».

Шушкевич возглавлял Верховный совет Белоруссии с 1991 по 1994 годы. С 1996 до 2018 года он занимал пост главы партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» (БСДГ). Русский язык получил статус второго государственного в Белоруссии в после внесения поправок в конституцию республики в 1995 году.

В начале августа после президентских выборов в Белоруссии начались протесты. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, с чем не согласны протестующие. Однако президент республики считает, что беспорядки были организованы спецслужбами западных стран, в частности США.