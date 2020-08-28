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Топ-10 автомобилей с пробегом, которые можно смело покупать

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Топ-10 автомобилей с пробегом, которые можно смело покупать

Москва, 28 августа. Во всем мире существует несколько моделей автомобилей, над которыми буквально не властно время. Автоэксперты составили список машин, которые можно покупать несмотря на солидный пробег и длительную эксплуатацию.

В списке лидеров специалисты называют Subaru Forester. Дело в том, что более 15% владельцев данной модели в Америке не желают менять свой автомобиль даже после 10 лет эксплуатации. «Неубиваемости» Forester добавляет конструкция с атмосферные двигатели и 4-ступенчатая коробка-автомат.

Топ-10 автомобилей с пробегом, которые можно смело покупать

Вторым в списке идет микровэн Ford Fusion. Он выпускался в Германии с 2002 года и отличился на мировом рынке своей надежностью, крепкой подвеской и большим клиренсом.

Топ-10 автомобилей с пробегом, которые можно смело покупать

Тройку лидеров замыкает Toyota Corolla. Автомобили данной модели являются самыми массовыми на планете. Многочисленные заявления владельцев свидетельствуют, что кузов данной машины не ржавеет, а двигатель даже после сотен тысяч километров не требует ремонта. Проблемы могут возникать лишь с электроникой, сообщает издание Autonews.

Топ-10 автомобилей с пробегом, которые можно смело покупать

В десятку также входит переднеприводный спорткар Audi TT, Audi A6 второго поколения, Mercedes SLK, внедорожник Toyota RAV4, кроссовер Honda CR-V, Toyota Camry и Lexus RX.

Напомним, ранее специалисты пришли к выводу, что седан Lada Granta остается самым дешевым автомобилем в России. В начале года данная модель стоила всего всего 455 900 рублей.

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