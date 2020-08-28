Трамп согласился баллотироваться на второй срок

Вашингтон, 28 августа. Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально согласился во второй раз баллотироваться на пост президента США. Глава Белого дома будет выступать от Республиканской партии.

Соответствующее заявление было сделано во время общенационального съезда республиканцев. Трамп поблагодарил однопартийцев за доверие и принял предложение о выдвижении на второй срок.

Напомним, ранее в США Демократическая партия США официально выдвинула на пост президента бывшего вице-президента Джо Байдена. Он преодолел минимально необходимый порог голосов (2 374), когда представители от Северной Каролины огласили свое решение. В общей сложности бывший вице-президент получил свыше 3 550 голосов, а его конкурент Берни Сандерс — 1 150.