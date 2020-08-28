Цены на мороженое в России могут вырасти из-за обязательной маркировки

Москва, 28 августа. Цены на мороженое в России могут существенно вырасти, если в 2021 году в стране будет введена его обязательная маркировка. Об этом со ссылкой на представителей бизнеса в отрасли сообщает в пятницу газета «Известия».

Нововведение будет распространяться на продукты весом до 100 граммов. Гендиректор компании «Юнилевер» Регина Кузьмина в письме на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева попросила исключить параметр, так как именно в эту категорию попадает большая часть продукции.

«Идентификация продукции потребует от компании единовременных капитальных затрат и инвестиций на уровне не менее 1,2 млрд рублей в первый год внедрения. А также 0,3 млрд рублей ежегодно. <…> Фактически это обернется прямыми убытками», — отметила Кузьмина.

Эксперты считают, что обязательная маркировка может негативно отразиться на ассортименте, так как с рынка будут вынуждены уйти маленькие региональные производители. При этом цены на продукт поднимутся минимум на 10-15%, сообщает издание.

В Минпромторге пояснили, что оценивают затраты и риски наиболее чувствительных групп и стремятся обеспечить комфортный и плавный переход к обязательной маркировке.

Минпромторг в середине августа опубликовал проект постановления кабмина о сроках введения маркировки молочной продукции. С 20 января 2021 года новшество предлагают ввести для несгущенных сливок и молока со сроком хранения от 28 суток. Маркировку для молока и сливок со сроком хранения до 28 дней, а также сгущенных молока и сливок, сливочного масла, молочной сыворотки, безалкогольных напитков с молочным жиром, сыров и творога могут сделать обязательной с 1 июля 2021 года, свернувшихся молока и сливок, пахты, йогурта, кефира и других сквашенных или ферментированных молока и сливок — с 1 октября 2021 года.

Для самостоятельно продающих собственную молочную продукцию в розницу крестьянских хозяйств введение маркировки предлагают отложить до 1 октября 2022 года.

Ранее депутаты предложили отсрочить введение обязательной маркировки товаров в России.