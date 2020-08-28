Работники Крайнего Севера смогут стать «Ветеранами труда»

Москва, 28 августа. Граждане РФ, имеющие стаж работы на Крайнем Севере не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, должны получать право на присвоение звания «Ветерана труда». Соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы РФ в ходе осенней сессии.

Таким образом депутаты предлагают расширить круг лиц, которые имеют право на получение соответствующего звания. В законопроекте указывается, что оно будет присваиваться тем, кто продолжительно и добросовестно трудился в организациях, которые расположены на Крайнем Севере, или же на территориях, приравненных к данной местности, пишет «Парламентская газета».

Дело в том, что проживание и работа в подобных суровых климатических условиях связано с определенными рисками. Так, авторы обращают внимание на наличие вечной мерзлоты, удаленность от центров, повышенную себестоимость товаров и высокую стоимость транспортных расходов. Также на организм человека действуют такие факторы, как полярные дни и ночи, сильные и продолжительные морозы, а также перепады давления.

В настоящее время звание «Ветерана труда» присваивается лицам, имеющим ордена медали, почетные звания РФ и СССР, грамоты и благодарности президента, а также ведомственные знаки отличия за трудовые или служебные заслуги.