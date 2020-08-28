Из-за заемщика Сбербанка в России увеличился объем проблемных кредитов

Москва, 28 августа. Объем выданных российским компаниям проблемных кредитов вырос за июль на 271,5 млрд рублей, более 90% прироста обеспечил Сбербанк. Об этом со ссылкой на статистику ЦБ сообщает РБК.

Объем просроченной задолженности по выданным российскими банками корпоративным кредитам на 1 августа превысил три триллиона рублей, что составляет 8,2% корпоративного портфеля. В категорию проблемных за июль перешли долги на 271,5 млрд рублей.

Это максимальный прирост показателя с января 2019 года, когда произошло техническое увеличение просрочки в следствии перехода банков на новые стандарты отчетности МСФО 9. По кредитам в национальной валюте долги выросли на 98,4 млрд рублей, по валютным ссудам — на 2,1 млрд долларов.

Наибольший вклад внес в негативную динамику Сбербанк, отметил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Согласно оборотной ведомости кредитной организации на 1 августа, объем просроченных рублевых кредитов за предыдущий месяц увеличился в банке на рекордные в его истории 92,6 млрд рублей. Объем просрочки по валютным обязательствам бизнеса вырос на 1,96 млрд долларов, что также является историческим максимумом.

«Валютная корпоративная просрочка за июль у Сбербанка увеличилась (в пересчете на доллары) в 5,3 раза, тогда как в остальных банках в целом — всего на 3,9%. Рублевая корпоративная просрочка за июль у Сбербанка выросла на 35,4%, тогда как в остальных банках — всего на 0,3%. На основании столь радикального отличия от рыночного уровня можно сделать вывод о том, что на просрочку вышло очень небольшое число очень крупных заемщиков Сбербанка», — заявил Осадчий.

В Сбербанке изданию сообщили, что речь идет об одном заемщике.

Ранее газета «Известия» сообщила, что крупные финансовые организации обучают своих клиентов пользоваться приложением Сбербанка.