Роспотребнадзор рассказал, сколько хранится майонез

Москва, 28 августа. Срок хранения майонеза, не имеющего консервантов, в закрытой упаковке не должен превышать 45 дней. В таком случае продукт необходимо держать при температуре не выше 10 градусов. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Отмечается, что установленный срок хранения должен быть в обязательном порядке прописан производителем на упаковке. Кроме того, в магазине продукт должен находиться в охлаждаемом месте, куда не попадают солнечные лучи, а температура не ниже нуля и не выше 18 градусов.

Если же вы уже вскрыли упаковку, хранить майонез рекомендуется в холодильнике и употребить в течение 5-7 дней. Чтобы понять, что соус испортился, достаточно обратить внимание на консистенцию. В нем не должно быть большого количества пузырьков воздуха и комков. Также не стоит употреблять майонез, если он «расслоился».

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