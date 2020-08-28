До конца августа ряд пенсионеров получит выплату от ПФР

Москва, 28 августа. В последний месяц лета ряд пенсионеров в России получат выплату от Пенсионного фонда России. До 31 августа включительно деньги будут переведены пожилым гражданам, у которых на иждивении находятся студенты.

При этом выплаты будут назначаться автоматически для той категории пенсионеров, которые уже получают финансовую поддержку. В связи с пандемией коронавирусной инфекции государство освободило россиян от предоставления документов об очном обучении ребенка. Таким образом, этом году факт нахождения на иждивении студента не требует доказательства.

Размер выплаты на одного студента составит 1 895 рублей. Всего пенсионер имеет право получать деньги на трех иждивенцев. Также выплата полагается в том случае, если обучающийся находится на академическом отпуске, сообщает издание Сиб.фм.

Положеная денежная поддержка будет отозвана только в том случае, если студент будет отчислен, уйдет с очной формы обучения или же будет призван на военную службу.

Напомним, федеральные льготники до 1 октября смогут определиться в отказе или возобновлении соцуслуг на следующий год. Им предстоит решить, какие из этих услуг продолжить получать, а какие заменить на денежные выплаты.