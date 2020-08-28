Соловьев высказался о ситуации с Навальным

Москва, 28 августа. Телеведущий Владимир Соловьев назвал вопросы, на которые должны ответить личный врач и спутники блогера Алексея Навального. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

В первую очередь телеведущий пожелал блогеру выздоровления и выразил надежду на его полное восстановление. Также Соловьев заявил о двойных стандартах общественности в реакции на процесс лечения Навального. По словам телеведущего, омские врачи подверглись травле, тогда как любое заявление их немецких коллег воспринимается без какой-либо критики.

Соловьев также адресовал ряд вопросов личному врачу Навального и сопровождавшим блогера в поездке сторонникам. Телеведущий поинтересовался, какие болезни в последнее время перенес Навальный, какие лекарства принимал, как питался до поездки и откуда заказывал еду во время путешествия.

Также Соловьев спрашивает, с кем блогер во время поездки находился в непосредственном контакте, замечали ли спутники что-либо странное, понятен ли момент резкого изменения самочувствия, есть ли показания свидетелей и видео, помимо опубликованных, какие были клинические проявления.

Телеведущий призвал провести консилиум с участием омских, московских и берлинских врачей. Соловьев считает, что это позволит оказать Навальному наиболее эффективную помощь и избежать политизации его лечения.

Навальному стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Омска, где блогера госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навального самолетом переправили из Омска в Берлин и поместили в клинику «Шарите».

Некоторые эксперты уверены, что госпитализация Навального была постановкой, которую придумал сам блогер, чтобы сбежать от судебного наказания на Запад. Почему спектакль с «отравлением» выгоден Навальному читайте в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.