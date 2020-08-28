Стали известны подробности о всплывшей около Аляски подлодке из РФ

Москва, 28 августа. Российская подводная лодка, всплывшая в международных водах неподалеку от Аляски, участвует в учениях. Подъем на поверхность проходил в штатном режиме.

Как стало известно, всплывшей субмариной оказался атомный подводный крейсер «Омск». Его выход на поверхность был запланирован, никакой аварийной ситуации нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте РФ.

О подъеме крейсера в пятницу сообщили вооруженные силы США. Уточнялось, что субмарина находится вне территориальных вод Соединенных Штатов. При этом в Пентагоне отметили, что не получали никаких запросов о помощи, однако готовы были оказать поддержку.

Атомная подводная лодка «Омск» имеет на борту управляемое ракетное вооружение проекта 949АМ «Антей». Входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Также она вооружена крылатыми ракетами «Оникс»,«Циркон»,«Калибр», предназначены для уничтожения авианосных ударных соединений дальностью до 1000 км и наземных целей дальностью до 2600 км.