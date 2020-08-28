В России начнут выпускать USB-обеззараживатели воздуха

Москва, 28 августа. Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал уничтожающие бактерии и вирусы в воздухе USB-рециркуляторы для автомобилей, а также предназначенные для дезинфекции предметов беспроводные кубики-обеззараживатели. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации сообщает ТАСС.

«Рециркулятор, пропуская воздух через камеру обеззараживания, уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы. Прибор предназначен для обработки воздуха в небольших помещениях, в том числе в салоне автомобиля, и может применяться в присутствии человека», — отметил в Ростехе.

Опытные образцы гаджетов представлены на проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2020». По словам гендиректора НПП «Салют» Александра Бушуева, устройства планируется поставлять за рубеж.

Компания получила предзаказ на более чем 2,5 тысячи беспроводных обеззараживателей и 3,3 тысячи рециркуляторов, в том числе из стран СНГ. Тестовые партии проводных версий обеззараживателей планируют поставить в Иран, Ирак и Саудовскую Аравию, уточнил Бушуев.

Ранее стало известно, что специалисты холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию Ростех) создали «антиковидную» пропускную систему.