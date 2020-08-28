Малышева рассказала о секретах здорового сна

Москва, 28 августа. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева дала несколько советов, которые помогут нормализовать сон. Кроме этого, специалист показала свою спальню. Короткий репортаж она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Рассказ о секретах сна Малышева начала с небольшой экскурсии. По ее словам, спальня является для нее местом, где она проводит самое тихое время в своей жизни. Она также обратила внимание на небольшие подарки, которые они делают с мужем друг другу. Врач обращает внимание, что множество людей по всему миру плохо спят и нормализовать сон безумно трудно.

«Есть несколько особенностей, чтобы сон был хороший. Первое — в спальне не должно быть телевизора. И если вы видите, то в нашей спальне телевизора нет. Он стоял у окна, но мы его убрали», — рассказала Малышева.

Врач также не советует брать с собой в спальню компьютер, мобильный телефон или аналогичные гаджеты, экраны которых излучают «голубое свечение». Во-вторых, Малышева обращает внимание, что в идеале человек должен спать голым и в носках. Хотя сама она признается, что спит в пижаме.

До этого Малышева рассказала, что наиболее эффективным способом похудения являются белковые и углеводные диеты. По ее словам, средиземноморский рацион отлично подойдет любому человеку, желающему сбросить вес.