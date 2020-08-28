Зеленский прокомментировал нападение на микроавтобус под Харьковом

Киев, 28 августа. Множество правоохранителей в Украине сосредоточили свое внимание на «борьбе» с коррупцией и экономическими преступлениями, однако нельзя допустить возвращение в страну «лихих 90-х». Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский, комментируя нападения на микроавтобус, которое произошло под Харьковом.

Вечером в четверг неподалеку от Харькова злоумышленники, управляя автомобилем Mitsubishi, заблокировали движение микроавтобусу Mercedes, в котором находились активисты движения «Патриоты — за жизнь». Преступники вышли из автомобиля, открыли огонь по Mercedes и скрылись. Как позже стало известно, стрелявшие принадлежат к группам националистов «Азов» и «Национальный корпус». На данный момент они задержаны.

В своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский выразил благодарность правоохранителям и заявил, что ни политическая, ни расовая, ни религиозная принадлежность не должна становиться оправданием для преступления.

«Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возврата к «лихих 90-х» с дерзкими разборками на улицах», — сказал он.

Напомним, ранее полиция Украины сообщила о задержании предполагаемых преступников. Кроме того, четверо человек, пострадавших в ходе обстрела, доставлены в больницу. Один из них получил сотрясение мозга, а другие – различные ранения от резиновых пуль.