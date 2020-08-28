Ученый назвал причину долголетия японцев

Токио, 28 августа. Глава Центра изучения общества и здоровья в Национальном центре исследований онкологии Японии Сеитиро Цуганэ назвал причины долголетия японцев. Об этом сообщает live.24.

По словам специалиста, секрет кроется в рационе. Японцы потребляют много морепродуктов и, в частности, рыбы. Он также отметил, что в меню жителей Японии входит много продуктов растительного происхождения и практически отсутствуют сладкие напитки.

Сеитиро Цуганэ подчеркнул, что на снижение риска целого ряда серьезных заболеваний влияет каждый из этих пунктов.

Ученый добавил, что в ферментированном виде бобовые снижают риск развития онкологии в области предстательной железы и груди, а также препятствуют появлению сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее японские геронтологи назвали энергичную ходьбу в преклонном возрасте верным признаком долголетия.

Ученые проводили исследование с 1997 года, наблюдая за скоростью ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. После очередных замеров врачи отметили, что у «среднего» жителя Японии скорость ходьбы в сопоставимом возрасте увеличилась на 5–10% за 10 лет.

Многолетние наблюдения также показали, что если человек в возрасте 70 лет сохранял энергичный темп ходьбы со скоростью около 1,5 метра в секунду, то у него были практически 100-процентные шансы достичь отметки в 80 лет. Люди, ходившие со скоростью не более 0,5 м/с, проживали еще 10 лет лишь в 10–35% случаев. При этом прогнозы были лучше для женщин, чем для мужчин.