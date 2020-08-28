Звезды шоу-бизнеса РФ присоединились к флешмобу в поддержку Шугалея

Все больше российских звезд присоединяются к флешмобу, призванному спасти россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в Ливии. Анна Семенович, Анфиса Чехова, Алена Апина, Ирина Стоцкая и многие другие в преддверии выхода на экраны фильма «Шугалей-2» призывают своих поклонников доказать всему миру, что русские не сдаются.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии более года назад. Россиян, которые работали над социологическим исследованием в североафриканской стране, незаконно удерживают в контролируемой боевиками ПНС тюрьме «Митига» без предъявления какого-либо обвинения.

В поддержку социологов ранее был снят художественный фильм «Шугалей». В следующем месяце на экраны выйдет продолжение картины — «Шугалей-2». Создатели ленты надеются, что кино повлияет на скорое освобождение социологов.

Все больше знаменитостей присоединяются к акции в поддержку российских социологов. В четверг телеведущая и актриса Анфиса Чехова призвала подписчиков в Instagram не закрывать глаза на историю сограждан, попавших в беду.

«Хочется, чтобы российские власти смогли договориться и как-то ему помочь! Нельзя бросать своих! Это неправильно и несправедливо!» — подчеркнула теледива, сообщив, что фильм «Шугалей» произвел на нее сильное впечатление.

Блогер Карина Нигай уверена, что общественный резонанс позволит вызволить россиян из ливийской тюрьмы. Она сообщила подписчикам, что уже в сентябре выходит вторая часть картины «Шугалей», и призвала всех не быть равнодушными.

Певица Анастасия Стоцкая уверена, что все вместе россияне смогут помочь Максиму выбраться из тюрьмы. Она обратилась к поклонникам с просьбой рассказать всем своим знакомым о происходящем с Шугалеем в Ливии.

«Говорите и еще раз говорите об этом… Только так мы сможем вернуть Макса домой! Русские своих не бросают!» — добавила певица.

В флешмобу присоединилась певица Анна Семенович, которая сообщила, что была потрясена историей о незаконном задержании россиян в Ливии. Певица отметила, что ее поразила смелость Шугалея и Суэйфана, которых похитили боевики.

Известный российский певец Алексей Глызин, выражая свое возмущение, подчеркнул, что «такого не должно быть в XXI веке». По его словам, Максиму «требуется помощь каждого из нас». Объединившись, уверен Глызин, мы сможет показать, что «русские своих не бросают».

Коллега Глызина Алена Апина подчеркнула, что Шугалей сегодня нуждается в нашей помощи.

«Прямо сейчас его силой удерживают в ливийской тюрьме и неизвестно, что с ним там происходит. Родные и друзья бьют тревогу и просят помочь ему. Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда», — заявила она.

Не прошел мимо трагической ситуации и популярный российский певец Олег Майами. О происходящем с россиянами в ливийской тюрьме он рассказал своим подписчикам в Instagram.

«Этот парень на футболке, социолог Максим Шугалей, не видел своих родных уже больше года. Он полетел в Ливию по работе, но был взят в плен», — рассказал певец, призвав поклонников поделиться со всем этой историей.

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова призналась, что ей «еще никогда не было так страшно». Узнав историю российского социолога, Милана отметила, что не могла поверить, «что такое возможно в наше время».

«Держитесь, помощь уже близко!» — написала в Instagram Тюльпанова.

Флешмоб также поддержали певица Алика Смехова, популярные блогеры Антон Дудков и Андрей Глазунов, модель Алина Акилова и другие.

Максим Бриус, выступивший режиссером второй части фильма «Шугалей», на своей странице в Facebook уточнил, что после кинотеатров картину покажут на телеканале НТВ.