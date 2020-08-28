Четыре человека погибли из-за обрушения четырехэтажного дома в Алеппо

Алеппо, 28 августа. По меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушения дома в городе сирийском Алеппо. Об этом в пятницу сообщило агентство SANA.

По данным СМИ, на месте обрушения четырехэтажного строения продолжаются поиски. На данный момент причины инцидента не сообщаются.

Ранее подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили на северо-западе провинции Алеппо полевой госпиталь с медицинским оборудованием и медикаментами, который использовался боевиками вооруженных группировок, контролировавших этот район до февраля 2020 года.