Военные США сообщили, что вблизи Аляски всплыла подлодка РФ

Вашингтон, 28 августа. Подводная лодка, принадлежащая Российской Федерации, всплыла в международных водах неподалеку от территории Аляски. Соответствующее заявление в пятницу сделало северное командование ВС США.

Уточняется, что субмарина находится вне территориальных вод Соединенных Штатов. На данный момент Пентагон заявил, что «внимательно следит» за подлодкой. Также там уточнили, что ранее не получали никаких запросов о помощи, однако готовы оказать поддержку.

«Мы не получали никаких запросов о помощи от российского флота или других моряков в этом районе», — говорится в заявлении Северного командования ВС США.

Напомним, ранее исчезновение подлодки РФ в Средиземном море заставило понервничать военных США. Соответствующая ситуация произошла во время недавних учений американских ВМС. Радары неоднократно фиксировали российскую субмарину класса «Кило» с крылатыми ракетами на борту в районе проведения маневров. Однако вскоре субмарина пропала с радаров, вызвав панику в армии США.

Для обнаружения потенциального «противника» Штаты направили в сектор несколько эсминцев, крейсеров и противолодочную авиацию, однако обнаружить российскую подлодку им так и не удалось.