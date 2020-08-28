Самая красивая модель в мире снялась для рекламы обнаженной

Вашингтон, 28 августа. Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, признанная ранее самой красивой в мире женщиной, снялась в откровенной фотосессии в рамках рекламной кампании бренда Burberry. Снимки звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На первом кадре 23-летняя Хадид запечатлена полностью обнаженной. Однако интимные части ее тела от зрителей прикрывает большая сумка молочного цвета с оранжевыми вставками и карманом. На фото модель обнимает керамическую фигуру пантеры.

На другой фотографии манекенщица позирует в черном одеянии из кожаной куртки, брюк, высоких ботфортов на каблуках и перчаток. В руке Хадид держит сумку в тон наряду.

Публикация набрала более 543 тысяч лайков и порадовала поклонников модели.

«Выглядишь как всегда прекрасно, Белла», «Девушка моей мечты!», «Икона», «Очень красиво!», «Мне нравится идея фотосессии», — отмечали подписчики.

Автором съемки для рекламы люксового бренда стал дуэт голландских фотографов Инес и Винуд (Inez & Vinoodh). Их работы неоднократно попадали на страницы Vanity Fair, Vogue и Harper's Bazaar.

Белла Хадид не в первый раз публикует фото без нижнего белья. На одном из кадров модель предстала в облегающем платье с принтом в виде цветов на голое тело. Ткань просвечивает так, что едва видно грудь. На супермодели также надеты золотой браслет и колье.