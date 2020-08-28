Молодая супруга Цекало похвасталась упругой грудью на конной прогулке

Москва, 28 августа. Молодая супруга популярного российского шоумена и телеведущего Александра Цекало 29-летняя художница Дарина Эрвин порадовала поклонников новыми горячими фотографиями. Снимками, на которых можно увидеть ее пышную грудь, Эрвин похвасталась в соцсети Instagram.

Эрвин регулярно радует подписчиков в социальных сетях новыми фотографиями (зачастую весьма откровенными). В этот раз 29-летняя художница предстала перед поклонниками во время конной прогулки по пляжу.

На снимке Эрвин позирует в темных очках и в топе с тропическим принтом, выставив пышную грудь на обозрение поклонников. На заднем плане видна живописная береговая линия. К сожалению, конь вошел в кадр лишь частично. А звездный супруг художницы, который, предположительно, мог составить компанию жене в это утро, вообще не попал на фото.

Фанаты выразили восхищение внешностью Эрвин : «Королева!», «Красавица!», «Просто дива», — писали подписчики. Некоторые попросили художницу передать «Саше» привет.

Цекало женился в четвертый раз в марте. Его избранницей стала Дарина Эрвин. Пара расписалась в американском городе Беверли-Хиллз. На церемонию были приглашены только родственники и близкие друзья.

Супруги живут в США уже в течение длительного времени. Они привыкли не выставлять напоказ отношения и редко публикуют фотографии, которые могли бы говорить об их совместной жизни.