Пушков озвучил планы Польши относительно Белоруссии

Москва, 28 августа. Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь: там определенно намерены втянуть Белоруссию в зону своего влияния», — написал сенатор в своей микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, Польша видит «это своей не тактической, а стратегической задачей».

«Деньги уже выделяются, инфраструктура польского влияния усиливается», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Польша пытается нарушить суверенитет республики. По его словам, поляки «спят и видят», как присоединить к себе Гродненскую область. В Варшаве в ответ заявили, что таких планов у польской стороны нет и Польша, наоборот, призывает все страны не ущемлять суверенитет Белоруссии.

В четверг МИД Польши вызвал посла Белоруссии из-за повторяющихся обвинений Минска в адрес Варшавы, передавал RT. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач назвал все обвинения белорусской стороны необоснованными.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал Лукашенко в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передает «Царьград». В первые дни бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников протестов. Было задержано несколько тысяч человек, которых позднее почти всех выпустили.

По словам Лукашенко, протестные акции в стране управлялись из-за границы: спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.