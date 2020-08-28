Для родителей первоклассников 1 сентября может стать выходным днем

Москва, 28 августа. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому родителям и опекунам первоклассников предполагается предоставить выходной на 1 сентября. Об этом сообщил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс.

«Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска», — говорится в тексте документа, который опубликовал Нилов в своем Telegram-канале.

Авторы поправок считают, что выходной в День знаний позволит родителям первоклассников проводить ребенка в школу и побыть с ним на торжественной линейке. В пояснительной записке к закону подчеркивается, что психологи отмечают важность для ребенка присутствия хотя бы одного из родителей с ним на линейке.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова подтверждала, что, судя по текущей ситуации, школьникам разрешат приступить к очным занятиям с 1 сентября, передавал «Царьград». Линейки в День знаний в большинстве регионов проведут в новом формате: только для первых и 11-х классов. В некоторых регионах, к примеру в Москве, торжественные мероприятии отменили.

Во всех школах из-за пандемии коронавируса временно отменены массовые мероприятия.