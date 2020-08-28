Выплаты пенсионных накоплений в РФ резко увеличатся с 2022 года

Москва, 28 августа. Начиная с 2022 года выплаты пенсионных накоплений россиянам должны показать двукратный или даже трехкратный рост. Соответствующую тенденцию зафиксировали финансовые эксперты.

Данные прогнозы делаются на основании того, что в этом году впервые в истории Пенсионный фонд России зафиксировал превышение числа клиентов, которые желают вернуться из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в ПФР. По словам специалистов, в следующем году соответствующая динамика может обернуться нетто-оттоком клиентов из систем НПФ.

По прогнозу «Коммерсанта», через два года объем пенсионных выплат ускорит рост до 50–60 млрд рублей в год.

«Это обусловлено достижением клиентами-женщинами 1967 года рождения и моложе, у которых до 2014 года шли поступления в накопительную компоненту ОПС в размере 6% страхового взноса, базовых пенсионных оснований», — считают специалисты.

Если говорить о мужчинах, то для них по законодательству соответствующие пенсионные основания начнут наступать позже, с 2027 года. Это также увеличит объем выплат в 1,5–2 раза.

Напомним, ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект о повышении ежемесячной выплаты для неработающих россиян, которые ухаживают за инвалидами первой группы. Соответствующей категории граждан предложено сделать выплаты по 10 тыс. с ежегодной индексацией с 1 февраля 2021 года, сообщает газета «Известия».