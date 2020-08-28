Почти на всей территории России будет аномально тепло

Москва, 28 августа. Около 95% территории России окажется в зоне аномального тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в ближайшие пяти дней температура воздуха на 95% территории России «будет выше нормы».

«Совершенно небольшая территория станет исключением, примерно 5%. Наиболее яркие температурные аномалии будут на Урале и юге Западной Сибири. Там температура на 6–8 градусов выше нормы», — заявил Вильфанд ТАСС.

Исключением станет северо-восток страны, где столбики термометров опустятся ниже нормы.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отмечал, что стабильной погоды в России со временем практически не будет. По его словам, погодные аномалии будут проявляться все чаще.