В Госдуме оценили «безграмотный» протест Киева из-за визита Путина в Крым

Москва, 28 августа. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет прокомментировал протест Украины из-за визита президента России Владимира Путина в Крым. Парламентарий назвал заявление украинского ведомства филькиной грамотой, до которой нет никому дела.

Глава государства во время визита на полуостров открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы «Таврида». Вскоре МИД Украины направил ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству, поскольку визит, согласно их позиции, следовало согласовать с украинской стороной.

«Нота протеста украинского МИД — как всегда недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом филькина грамота, до которой никому нет дела», — заявил депутат в беседе с РИА Новости.

Шеремет призвал киевские власти не лезть в дела чужого государства.

В четверг Путин проехал по новой автодороге «Таврида» на автомобиле Aurus, передавал RT.

Во время торжественного открытия трассы главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков презентовал Путину кусочек асфальтобетонного покрытия в качестве сувенира. Путину также рассказали, что во время прокладки новой трассы использовался асфальт нового качества. Особая технология позволит избежать колейности в будущем.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму состоялся всенародный референдум, по результатам которого полуостров вновь стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина продолжает считать полуостров своей, но временно «оккупированной территорией. МИД страны каждый раз выражает протесты в связи с визитами официальных лиц РФ в Крым.