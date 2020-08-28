«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу

Багдад, 28 августа. Район столицы Ирака, расположенный вблизи «зеленой зоны», попал под ракетный обстрел. Противоправные действия были совершены в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщил местный телеканала Al-Hadath.

В так называемой «зеленой зоне» располагаются здания государственных учреждений и дипмиссий, в том числе посольство США. На данный момент известно, что неподалеку от данной территории разорвались три ракеты. По предварительной информации, они были запущены из западного пригорода Багдада.

Снаряды упали на открытой местности. Урона зданиям нанесено не было. О человеческих жертвах также не сообщается.

Напомним, последний раз «зеленая зона» подверглась обстрелу 16 августа. Как позже сообщили иракские силы безопасности, на том месте, откуда, скорее всего, запускали ракету, обнаружили ракетную установку с еще двумя готовыми к стрельбе ракетами.