Трижды проголосовавшая по поправкам в Конституцию россиянка арестована заочно

Москва, 28 августа. Россиянка Юлия Ильинская, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Израиле, арестована заочно. Соответствующее решение вынес Черемушкинский районный суд города Москвы.

Согласно информации суда, в отношении Ильинской возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 142. 2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования».

Ранее уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ. По данным следствия, у девушки на тот момент было российское и израильское гражданство. Находясь на территории Израиля, она три раза получила бюллетень. Первый в посольстве РФ в Тель-Авиве, второй в Генконсульстве в Хайфе, а третий дистанционно.

На сегодняшний день проводится ряд следственных мероприятий для установления местонахождения Ильинской.