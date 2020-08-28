Юшков усомнился в возможности германо-украинских энергетических отношений

Берлин, 28 августа. Министр экономики Германии Петер Альтмайер и врио министра энергетики Украины Ольга Буславец подписали соглашение о партнерстве между странами. Но, скорее всего, данный шаг ни к чему не приведет.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил прошедшую встречу и объяснил, почему реальное энергетическое сотрудничество между двумя странами фактически невозможно. Дело в том, что Берлин и Киев даже не имеют общей границы, и партнерство может заключаться исключительно в реверсных поставках германскими кампаниями произведенного в России газа.

Однако специалист вспомнил один случай, когда Германии и Украине действительно пришлось контактировать в вопросе энергетики. Стороны контактировали, когда Берлин склонял Москву к подписанию нового пятилетнего договора по поставкам газа через Украину. Тогда представители Германии пообещали россиянам, что санкции против «Северного потока — 2» введены не будут, однако все пошло совсем не по плану. Более того, Германия до сих пор не забыла обман со стороны Соединенных Штатов.

«В Берлине теперь «локти кусают» и говорят американцам: «Ребята, ну вы же обещали, что санкций не будет», – объяснил Юшков.

По словам специалиста, Вашингтон просто подставил Берлин, и с тех пор дело с контрактом осталось единственным элементом немецко-украинского энергетического сотрудничества.

Надо сказать, что на данный момент германское руководство оказалось в достаточно стесненных обстоятельствах из-за произошедшего. Обязательства перед Россией не были выполнены, под санкции могут попасть уже германские компании, а срыв строительства газопровода «Северный поток — 2» серьезно ударит по Берлину. Как сообщалось ранее, эксперт Александр Рар рассказал, какие последствия ждут Европу при отказе от СП-2.