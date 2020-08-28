Геронтолог рассказал, как сохранить ясность ума в 80 лет

Санкт-Петербург, 28 августа. Геронтолог Юрий Ведов раскрыл секрет «молодости мозга», которую можно сохранять даже в глубокой старости. По мнению специалиста, и в 80 лет можно обладать ясностью разума, характерной для 45-летнего человека.

Вопрос сохранности интеллекта в зрелом возрасте был затронут во время пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот». Профессиональный ученый-геронтолог Ведов объяснил, что нужно делать в зрелом возрасте, чтобы как можно дольше сохранять ясностью ума. Человеку мало вести здоровый образ жизни и правильно питаться для того, чтобы сохранить разум в старости. Необходимо целенаправленно тренироваться.

Универсальным упражнением для мозга специалист считает изучение иностранных языков и сохранение творческой активности, а также увлеченность работой. Все дело в том, что занятые мыслительной деятельностью люди имеют куда больше шансов сохранить светлый ум до самой кончины.

«Мозг может быть на уровне 45-летнего в возрасте 80 лет», — объяснил Ведов.

Если же брать безамбициозных и незаинтересованных своим развитием людей, то у них все обстоит иначе. Они быстро угасают, даже не заботясь о сохранении рассудка.

Однако потенциальному долгожителю нужно не только нагружать свой мозг, но и следить за фигурой. Ожирение крайне негативно влияет на здоровье человека и не позволит рассчитывать на долгую и счастливую старость.

Как сообщалось ранее, специалисты перечислили степени ожирения у мужчин и женщин, а также дали рекомендации по лечению.