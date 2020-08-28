Стали известны подробности расстрела автобуса под Харьковом

Харьков, 28 августа. Пострадавшие при расстреле микроавтобуса под Харьковом получили серьезные ранения, за их жизнь борются врачи, сообщил председатель харьковской городской организации «Оппозиционной платформы — За жизнь» Андрей Лесик.

В четверг сообщалось, что на трассе между Киевом и Харьковом в районе города Люботин неизвестные, управляя автомобилем Mitsubishi, заблокировали движение микроавтобусу Mercedes, в котором находились члены общественного движения «Патриоты — за жизнь». После этого из Mitsubishi вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус и скрылись.

По данным народного депутата Украины Ильи Кивы, стрелявшие принадлежат к группам националистов «Азов» и «Национальный корпус». По его словам, она стреляли «с автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам», а также «применили травматическое оружие».

Лесик сообщил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

«За жизнь ребят сейчас борются врачи. Когда я узнал об этой ситуации, я сразу приехал в больницу. Меня в этом автобусе не было», — сообщил он.

Как уточнил политик, люди возвращались в Харьков с мероприятия в Полтаве. На трассе заблокировали автобус, стреляли по стеклам и колесам.

«Ребят просто потом расстреляли на улице. Я видел троих раненых, но кажется, что их четверо. На счет того человека, которого, как сообщили СМИ, похитили, националисты его избили и бросили, порезали ему шею. Сейчас его нашли. Мы сейчас здесь, с ребятами», — сообщил депутат.

Вечером в четверг пресс-служба местного отделения национальной полиции Украины сообщила, что были задержаны 14 человек, подозреваемые в нападении на микроавтобус, передавал RT. По факту хулиганства и покушения на убийство по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, в результате нападения четверо человек доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль.