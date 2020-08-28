Восходящая звезда Василенко порадовала поклонников голыми фото

Москва, 28 августа. Восходящая звезда украинского кинематографа 22-летняя Елизавета Василенко поделилась с поклонниками снимками с эротической фотосессии.

Ставшая популярной после сериала «Школа» Василенко наполняет свой аккаунт в Instagram сексуальными фотографиями, выгодно подчеркивающими ее достоинства.

На этот раз молодая актриса показала работы киевского фотографа. На снимках девушка предстала обнаженной, лишь слегка прикрывая грудь воздушной тканью.

Поклонники пришли в восторг от откровенной фотосессии.

«Какая же ты все-таки красивая», — пишет пользователь под ником likyndra_officially_.

«Боже, разве можно быть настолько красивой?» — восхищается darinka_24_.

«Это слишком шикарно», — добавила lizochka.space.

В основном поклонники были не очень многословны. Девушку они называли богиней, красавицей, королевой и оставляли сотни «влюбленных» смайликов.

Ранее известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски порадовала фанатов новой серией снимков в Instagram. Пышногрудая девушка опубликовала фотографии, на которых предстала перед подписчиками в белом топе. На снимках Ратаковски позирует на стуле в короткой майке из просвечивающей ткани. Можно заметить, что на модели нет нижнего белья.

Пост собрал более миллиона лайков. В комментариях фанаты Ратаковски признаются ей в любви и оставляют смайлики с сердцами.