Вакцину «Вектора» от COVID-19 могут зарегистрировать в ускоренном порядке

Москва, 28 августа. В центре «Вектор» допустили регистрацию второй отечественной вакцины от коронавируса в ускоренном порядке. Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков.

«Третий этап будет идти параллельно — после регистрации», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

На данный момент идет второй этап клинических испытаний вакцины от «Вектора». Предполагается, что он завершится в сентябре. На данный момент у добровольцев, испытывающих лекарство, осложнений не наблюдается. При этом недавно специалисты центра рассказали о четырех волонтерах, анализы которых показали наличие антител.

По словам завлабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светланы Усовой, на сегодняшний день рано говорить про иммуногенность препарата.

Стоит отметить, что первую в мире вакцину от коронавируса разработали специалисты центра имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Как пояснил в четверг президент РФ Владимир Путин, российская вакцина от коронавируса уже показала свою эффективность и безвредность.

Глава государства не исключил, что две российские вакцины будут конкурировать. Однако Путин подчеркнул, что по безопасности и эффективности препараты не должны уступать друг другу.