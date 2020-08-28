Фанаты пришли в восторг после откровенной фотографии Брухуновой

Москва, 28 августа. Супруга знаменитого артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает публиковать в своем Instagram-аккаунте фотографии из отпуска. Звездная помощница юмориста находится на отдыхе в Сочи и часто радует своих подписчиков снимками в модных нарядах. В этот раз фанаты пришли в восторг от пикантного фото с пляжа.

Снимок в аккаунте Брухуновой появился в четверг. На нем она запечатлена в легком ярком костюме, квадратных черных очках и белом берете. При этом на супруге Петросяна надет непривычно откровенный черный топ с глубоким вырезом. Снимок звезда подписала коротко — «хорошо».

В комментариях многие подписчики отметили, что у Брухуновой получилось создать хороший и стильный образ.

«Прекрасный образ для морского отдыха!», «Стильненько», «Покорила», «Леди Татьяна как всегда хороша и очаровательна!» — пишут поклонники.

Напомним, ранее Брухунова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в новом образе. Девушка в очередной раз предстала в пижамном стиле, облачившись в костюм с яркими оттенками. Наряд был дополнен джинсовой сумкой и белыми кедами. Эксперты в сфере моды высоко оценили чувство стиля молодой жены Петросяна.