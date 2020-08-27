За сутки в Москве умерли 10 человек с COVID-19

Москва, 27 августа. За прошедшие сутки в Москве скончались 10 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом в четверг сообщил оперативный штаб города в официальном Telegram-канале.

«В Москве скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

На данный момент общее число умерших составляет 4 786 человек. Накануне специалисты сообщали о 12 умерших.

Ранее российским медикам из центра «Вектор» удалось выявить антитела у четырех человек, которые стали испытателями новой вакцины против коронавируса. По словам специалистов, пока рано говорить об иммуногенности препарата, поскольку только четыре пациента получили вторую дозу вакцины спустя 21 день. Тем не менее, испытания уже показывают обнадеживающий результат.