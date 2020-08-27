Киев решил приостановить все контакты с Минском

Киев, 27 августа. Правительство Украины решило на время приостановить все контакты с Белоруссией. Об этом в четверг сообщил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, возобновить контакты Киев планирует лишь когда будет уверен, что это не нанесет стране «репутационных потерь».

«Только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — сказал Кулеба в эфире местного телеканала.

При этом было отмечено, что в Киеве следят за развитием ситуации. Однако президент Украины Владимир Зеленский последний раз встречался с главой белоруссии Александром Лукашенко перед выборами, и сейчас контактов между президентами не планируется.

Напомним, ранее совершенно иную точку зрения озвучил вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Киев готов «защитить» граждан Белоруссии, которые подвергаются давлению или преследованию на родине. При этом политик добавил, что «преследуемые белорусы» могут прибыть в любой пункт пропуска на границе и уведомить об этом украинских пограничников.