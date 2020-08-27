Даже самый крепкий брак может дать трещину. И вот уже пара готовит документы для запуска бракоразводного процесса. Однако многие оказываются в тяжелой ситуации, когда речь заходит о разделе имущества. Куда сложнее тем, у кого есть дети. А если их трое? А если четверо? Как в этом случае без конфликтов уладить вопрос выплат алиментов и правильно рассчитать процентное соотношение на каждого ребенка? Мы задали вопросы эксперту, который ответил на каждый из этих вопросов и не только.

Страшное слово «алименты» на деле не такое уж и страшное

В нашей стране принято считать, что алименты — это обязательные выплаты для ребенка, которые выделяются одним из его родителей после развода. Однако сразу отметим, что это не только деньги, но и ответственность взрослых людей, которые в браке решились на пополнение. Именно эти средства помогают ребенку расти в благополучной обстановке и чувствовать заботу, которая исходит от каждого из родителей.

Как правило плательщики делятся на два вида:

• добровольные, решившие оформить выплаты без давления органов юстиции;

• недобросовестные, которые не только скрывают свой доход, но и сами всячески пытаются скрыться от ребенка, не давая ему ни копейки.

Но даже на таких родителей можно найти управу. Но об этом поговорим чуть позже. Для начала поясним, кто имеет право на получение выплат. Так, алименты получают дети вплоть до достижения 18 лет. Однако поддержка одного из родителей может стать пожизненной, если у ребенка имеется инвалидность первой или второй группы. Она подтверждает его полную неработоспособность.

Также алименты продолжают взыскиваться с плательщика в том случае, если его ребенок смог поступить в университет на бюджетное место очного отделения. В таком случае выплаты осуществляются, пока ребенку не исполнится 23 года.

На какую сумму стоит рассчитывать детям

Представим самый лучший расклад во время развода: пара поровну делит имущество, без скандалов разъезжается и договаривается о суммах, который один из родителей будет выделять на детей в определенные сроки. Однако такая модель событий, к сожалению, встречается очень редко.

Поэтому к делу подключается суд. Органы юстиции, как правило, назначают размер алиментов с привязкой к заработной плате. Согласно российскому законодательству, на одного ребенка в семье выделяется 1/4 зарплаты одного из родителей, на двоих — 1/3, а на троих или более — ровно 50% от всех доходов. Стоит сразу обратить внимание, что алименты выплачиваются исключительно с чистого дохода. То есть, для примера, у зарплаты в 50 тысяч рублей нужно вычесть 13% НДФЛ, а с получившейся суммы уже высчитывать алименты.

Если же плательщик не имеет постоянного и официального дохода, либо вообще не имеет работу, то суд взыскивает платежи с прожиточного минимума с учетом на каждого ребенка. В беседе с нашим изданием юрист Рузанна Ханамирян, совладелец компании LexGroup пояснила, что эта сумма в 2020 году равна 14 900 рублей.

Мы также поинтересовались, что же делать, когда родителю, оставшемуся с тремя детьми, не хватает выделяемой суммы алиментов. По словам юриста, в этом случае государство не может оказать поддержку. Поэтому родителям необходимо вместе содержать детей: если денег одного из родителей не хватает, то второму стоит также подключиться к финансированию и правильно распределять средства.

Важно!

«Ничего сверх того, что положено с него не взыщут. Свыше 50% от заработной платы с него тоже не взыщут, потому что человек тоже должен на что-то есть и пить. Взыскать больше положенной суммы будет очень сложно».

Стоит отметить, что в российском законе указана минимальная сумма алиментов, которая равна МРОТ —14 900 рублей. В это же время размер максимальных выплат не установлен, поэтому один из родителей может совершенно на добровольной основе выделять крупные суммы денег на обеспечение благосостояния своих детей.

Порядок оформления алиментов

Самым простым вариантом станет договоренность родителей об определенных суммах, которые будут выделять на детей. В таком случае потенциальный плательщик должен обратиться в бухгалтерию в компании, где он трудоустроен, и написать там заявление о необходимости удержания определенной суммы с заработной платы в качестве алиментов. Помимо этого в документе указываются:

• дата старта выплат для детей;

• размер платежа;

• сроки перечисления на счет получателя;

• банковские реквизиты получателя.

Также к бумаге нужно прикрепить нотариально заверенный документ, который подтверждает, что бывшие супруги пришли к согласию об уплате алиментов и договорились о сумме. Стоит отметить, что выплаты могут производиться от раза в неделю, до раза в год.

Если же бывшие супруги не пришли к договоренности, то спор можно разрешить в суде. Органы юстиции выдадут все необходимые документы, в которых будет прописана сумма, полагающаяся для уплаты алиментов. На рабочем месте также составляется заявление об удержании средств с зарплаты, однако к нему прикладывается исполнительный лист или судебный приказ.

Интересные случаи

Иногда родители приходят к общему соглашению, но алименты ребенок получает не в виде денег, а в качестве другой помощи. Сейчас этих вариантов очень много:

• квартира или дом, стоимость которых может приравниваться или даже превышать сумму алиментов вплоть до совершеннолетия детей;

• оплата отдыха, обучения или лечение несовершеннолетних;

• взятие на себя определенных расходов, к например, покупка одежды, продуктов, учебных принадлежностей и игрушек.

Как поступать, когда один из родителей не хочет платить алименты

Случай, когда бывший супруг или супруга отказываются платить алименты довольно сложный. Вы можете попытаться убедить человека, что алименты это не способ манипуляции и разорения, а лишь ответственность перед самими детьми и работа на их будущее. Но в большинстве случаев такие разговоры не заканчиваются положительным результатом.

Бывшие супруги прибегают к разным ухищрениям: скрывают свой доход, либо прячутся сами. Как же быть в таком случае? По словам юриста, неплательщика можно привлечь к обязательным работам. Для этого нужно доказать, что выплаты для детей отсутствовали около полугода. Все общественные работы оплачиваются, а значит все деньги, полученные за этот труд, пойдут на удержание для выплат по алиментам.

В интервью Ханамирян пояснила, что существует и уголовная ответственность за неуплату алиментов. Поэтому нерадивым плательщикам может грозить до одного года лишения свободы. Однако здесь ситуация немного сложнее. Дело в том, что за дело должен взяться судебный пристав. Он анализирует ситуацию и возбуждает исполнительное производство в адрес неплательщика и объявляет его в розыск.

Затем по месту проживания или прописки осуществляется выезд, где пристав описывает и изымает имущество. Далее полученные деньги уже выплачиваются опекуну в качестве алиментов. Однако есть еще один способ получения положенных денег. Правда не с должника, а с самого государства.

Совет эксперта

«Если долгое время не платятся алименты, при этом судебный пристав не совершает никаких действий, не работает и не исполняет своих обязанностей, то можно обратиться к государству в лице Федеральной службы судебных приставов и взыскать эту сумму задолженности, образовавшуюся в течение полугода и более, с государства. При этом надо доказать, что пристав действительно не работал и не совершал никаких действий в рамках исполнительного производства для розыска этого плательщика и его имущества», — подчеркивает Ханамирян.

Поэтому, старайтесь договариваться, не конфликтовать и сохранять хорошие отношения, чтобы процесс развода не отразился на детях.