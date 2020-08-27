Подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом задержаны

Харьков, 27 августа. 14 человек, подозреваемые в нападении на микроавтобус на трассе между Киевом и Харьковом, задержаны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба местного отделения национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 19.10 в районе города Люботин. Известно, что на автодороге неизвестные, управляя автомобилем Mitsubishi, заблокировали движение микроавтобусу Mercedes, в котором находились члены общественного движения «Патриоты — за жизнь». После этого из Mitsubishi вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус и скрылись.

«В результате происшествия четверо человек доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие – различные ранения от резиновых пуль», — говорится в заявлении полиции.

На данный момент по факту хулиганства и покушения на убийство по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook отметил, что политическим партиям запрещено иметь любые силовые формирования.

«Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых», — заявил он.

Напомним, ранее в Киеве было совершено вооруженное нападение на одного из членов организации «Патриоты — за жизнь». А в начале августа полиция обезвредила взрывное устройство у здания офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве, которое было заложено неизвестными.