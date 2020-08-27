Чехова рассказала, как экстремально похудеть за день

Москва, 27 августа. Телеведущая Анфиса Чехова призвала своих поклонников забыть о ежедневных взвешиваниях. На видео в сторис Instagram теледива показала замеры с разницей в сутки — оказалось, за 24 часа она потеряла три килограмма. Секрет экстремального «похудения» она открыла своим поклонникам.

На опубликованном в соцсети видео Чехова встает на весы, которые показывают 64,8 кг. Следующее видео, по словам теледивы, записано на следующий день. Она также встает на весы, которые теперь показывают 62,25 кг.

«Как такое возможно?» — спросите вы. Объясняю! Дело в том, что наш организм состоит не только из жира, мышечной и костной массы, но и из воды. И если ваш организм задерживает воду, у вас на весах может быть такая разница. Вот почему взвешиваться каждый день — бесполезное занятие. Вы можете весить больше за счет мышц, которые тяжелее жира, или за счет воды», — сообщила она поклонникам.

Она также поделилась итогами посещения клиники детокса. По словам телеведущей, тогда она сбросила 7 кг, из которых жировая масса составила лишь 1/7 часть.

Чехова посоветовала своим поклонникам судить о своей фигуре по объемам, а вовсе не по высветившимся на весах цифрах. По ее мнению, взвешиваться нужно всего лишь один раз в год.

Ранее Чехова затруднилась назвать точную сумму своих расходов за месяц, но отметила, что тратит значительно больше 50 тыс. рублей. Она призналась, что пыталась вести учет финансов, но безуспешно. Чехова уточнила, что часть средств она тратит на няню, платит помощнице, а также деньги уходят на оплату ЖКХ, а каждый поход в магазин для нее означает потерю еще примерно 10 тыс. рублей.