Корчевников попросил друга не рассказывать о его болезни

Москва, 27 августа. Российский диктор, актер и тележурналист Владимир Березин пообещал молчать о болезни телеведущего Бориса Корчевникова.

Ранее в СМИ появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся телеведущий Борис Корчевников.

Журналисты попросили Владимира Березина рассказать о состоянии Корчевникова, так как он является другом семьи. Однако сотрудники СМИ получили твердый отказ, так Ирина Корчевникова попросила Березина ничего никому не рассказывать о болезни ее сына, передает «Пятый канал».

«Я поговорил с Ириной Леонидовной, они не хотят никакой информации», — пояснил диктор.

Стоит отметить, что пять лет назад Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в области головы. Недавно в СМИ начала появляться информация, что телеведущий якобы начал терять слух. Зрители, находившиеся в зале во время записи программы «Судьба человека» также отмечали, что Корчевников якобы плохо слышит, вопросы ему выводят на планшет, а ответы гостей он читает по губам.

По словам нейрохирурга Александра Тома, возможная глухота Бориса Корчевникова может говорить об опасном рецидиве опухоли. В подобных случаях возможность слышать теряется постепенно, на протяжении примерно двенадцати месяцев.