ДТП с участием такси произошло в Сыктывкаре, есть пострадавшие

Сыктывкар, 27 августа. В Сыктывкаре на пересечении улицы Орджоникидзе и Интернациональной водитель Opel не справился с управлением и врезался в такси Mitsubishi Outlander. Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, в результате аварии предполагаемый виновник ДТП получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.

По предварительной версии, водитель Opel превысил скорость и допустил столкновение с такси. Как объяснили очевидцы произошедшего, после удара Opel выбросило на пешеходную часть, где он снес часть ограждения и дорожный знак. Никто из людей, кроме водителя иномарки, не пострадал. Пассажиры такси получили незначительные травмы.

В настоящее время на месте работают медики и сотрудники ДПС.