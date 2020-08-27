В Госдуме назвали причину возвращения Саакашвили в Грузию

Москва, 27 августа. Депутат Госдумы Елена Панина уверена, что внезапное желание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на родину говорит о подготовке очередной «цветной революции».

Недавно одиозный грузино-украинский политический деятель Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться обратно в Грузию. По словам экс-президента, на данный момент у него уже достаточно опыта для того, чтобы служить стране.

Однако не стоит забывать о том, в Грузии политик был объявлен в розыск и лишен гражданства. Даже в том случае, если экс-президент все-таки попадет на территорию страны, то он рискует достаточно быстро отправиться за решетку.

По мнению Паниной, смелость бывшего главы государства объясняется очень просто — скорее всего Саакашвили заручился поддержкой со стороны Вашингтона и получил гарантии собственной неприкосновенности. Это значит, что уже во второй раз бывший президент сможет разыграть карты «прорыва границы». В первый раз от напора политика и группы его сторонников пала украинская граница, и, вполне возможно, что новый рубеж будет взят столь же успешно, передает «Украина.ру».

Российский депутат также предположила, зачем американцам обеспечивать поддержку столь одиозного персонажа. Все дело в том, что Саакашвили связан с Республиканской партией, которой сейчас необходимы голоса избирателей. Они могут быть набраны с помощью очередного антироссийского демарша на границах РФ.

При этом к самому Саакашвили уже давно возникают вопросы в обеих странах, где он разворачивал свою профессиональную деятельность. На данный момент на Украине политика обвиняют в шантаже.

Стоит отметить, что в 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку Саакашвили, отметив, что он не смог справиться с поставленными перед ним задачами.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось «прорваться» на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников.

В начале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован на территорию Польши. Позднее Саакашвили обвинил Порошенко в «похищении» и незаконном выдворении с территории Украины.

В начале мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Позднее Саакашвили заявил, что будет представлять Украину на переговорах с Международным валютным фондом.