Педагог подал в суд на рэпера Моргенштерна из-за слов о школе

Москва, 27 августа. Учитель географии Артем Васильевых подал исковое заявление в Тверской районный суд Москвы против популярного рэпера Алишера Моргенштерна. Ранее исполнитель в одном из своих интервью заявил, что школы и университеты являются «домиками, из которых выходят рабы».

Соответствующие слова Моргенштерна возмутили Васильевых. Кроме него в качестве истца в заявлении значится музыкант Юрий Семенюк, который потребовал лишить популярного молодежного исполнителя прав на музыкальные композиции и продать часть его имущества. Вырученные деньги же необходимо пожертвовать на учебные цели, считает Семенюк.

Кроме Моргенштерна ответчиком по делу также является уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Контент, распространенный в интервью, представляет угрозу для полноценного психического и нравственного развития несовершеннолетних, препятствует их становлению как личности, культивируя и восхваляя девиантное, антисоциальное поведение», — говорится в заявлении, опубликованном Telegram-каналом Mash.

Напомним, ранее в Сочи ресторан «Виноград» был закрыт на два месяца после концерта рэпера Моргенштерна. Во время выступления музыканта ресторан нарушил ряд санитарно-эпидемиологических норм, включая правило социального дистанцирования.