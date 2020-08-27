СМИ рассекретили доходы Пугачевой

Москва, 27 августа. Известнейшая российская певица Алла Пугачева, судя по всему, совершенно не способна вести бизнес. Как выяснила KP.RU, за 2019 Примадонна практически ничего не заработала на своих бизнес-активах.

Из нескольких фирм, находящихся в собственности артистки, только одна смогла принести прибыль в прошлом году. С 2013 года Пугачева числится как совладелица туристического агентства, которое ушло в минус за 12 месяцев работы на 163 тыс. рублей. Однако некий «бизнес в области радиовещания» вышел в плюс, что позволило артистке хоть немного заработать.

Автор материала также назвал подобный доход «мизерным», что совершенно не удивительно — выходит, что за месяц звезда отечественной эстрады зарабатывала меньше шести тысяч рублей.

При этом стоит учитывать, что расходы звезды в любом случае куда более внушительные. Ранее продюсер коллектива «Ласковый май» Андрей Разин в одном из интервью заявил, что супругу певицы, Максиму Галкину, приходится содержать возлюбленную. Согласно имеющейся информации, шоумену приходится ежемесячно тратить на жену порядка 10 млн рублей.

Стоит сказать, что финансовый вопрос звездной пары привлек много внимания со стороны общественности. Как сообщалось ранее, известная блогер Елена Миро недавно объяснила Галкину, как перестать тратить по 10 млн рублей на супругу.