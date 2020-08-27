Журналисты Sohu рассказали, как Россия обманула Запад с подлодками «Борей»

Пекин, 27 августа. Около двадцати лет назад никто из представителей Запада не мог представить, что Россия будет обладать силой, аналогов которой нет. Тем не менее, в случае с подводными лодками проекта 955 «Борей», РФ удалось совершить невозможное и обмануть весь мир. Такое мнение высказали журналисты китайского издание Sohu.

Авторы статьи утверждают, что пару десятков лет назад американцы недооценивали возможности России как оппонента. Они считали, что Москве не под силу построить мощнейший подводный флот. Тем не менее у РФ хватило ресурсов на производство атомных стратегических подводных лодок, таких как проект 955 «Борей».

«Нельзя отрицать, что у России действительно есть сила, в которую никто не мог поверить. В связи с давлением западных стран все считали, что это ей не под силу. Можно только сказать, что РФ обманула весь мир», — приводит слова китайских аналитиков «ПолитРоссия».

Стоит отметить, что на сегодняшний день в России построено пять субмарин данного проекта. При этом четыре из них уже введены в строй. Еще три боевые единицы находятся в разработке. Ранее Минобороны РФ сообщило, что военно-морской флот России пополнился новым кораблем сил ядерного сдерживания. В начале июня на Северном флоте состоялось подписание приемного акта атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир».