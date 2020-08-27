Материнский капитал является мощной государственной поддержкой молодым семьям, которых в скором времени ожидает долгожданное пополнение. Уже с 1 января этого года сумма выплат за рождение первого ребенка возросла до 466 617 рублей. Напомним, что еще в 2007 году она составляла всего 250 000 рублей. В такой индексации прослеживается явное совершенствование программы по поддержке молодых семей.

Однако после получения денег многие задаются вопросом, на что вообще можно тратить деньги и возможно ли их вложить в покупку недвижимости. Предлагаем разобраться в этом непростом вопросе.

Как получить маткапитал

Процедура получения положенных средств довольно простая. Однако сразу следует учесть важный нюанс — доступ к деньгам предоставляется только после того, как ребенок достиг трехлетнего возраста. Сразу деньги могут получить исключительно семьи, кому требуется:

• погасить ипотечный долг;

• внести первоначальный взнос за квартиру, приобретенную в ипотеку;

• покрыть расходы, возникшие в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

В беседе с Федеральным агентством новостей юрист Анна Петровская пояснила, что деньги можно получить исключительно при наличии специального сертификата. Этот документ получается территориальном органе Пенсионного фонда (ПФР).

Сделать это можно двумя способами:

• без заявления — в этом случае ПФР самостоятельно запрашивает все сведения из районного отделения ЗАГС, где подготавливались все документы на ребенка;

• с заявлением — здесь нужно предоставить свои паспортные данные и СНИЛС родителей, а также и свидетельство о рождении малыша.

Если нет возможности принести бумаги в отделение самостоятельно, то это может сделать доверенное лицо. В этом случае документам потребуется нотариальное заверение. После чего представитель предоставит их территориальный ПФР. Также документы можно отнести в ближайший МФЦ. Если же вы находитесь в другом городе или стране, то для вашего удобства существует такой вариант, как выслать бумаги по почте или оформить на портале госуслуг. Многие молодые семьи уже оценили возможность удаленно предоставлять все необходимые документы.

Заявка рассматривается в течение 15 дней. После этого родителям предлагают либо забрать сертификат на бумажном носителе, либо получить его электронный вариант. Остается правильно потратить, вот только на что?

На что можно тратить маткапитал

Многие юристы сразу предупреждают молодых родителей, что обналичивание средств, выделенных на обеспечение благосостояния ребенка незаконно и влечет за собой уголовную ответственность. Поэтому перед подобными «аферами» советуем ознакомиться со всеми правилами и возможными последствиями, ведь в случае такой ошибки виноваты будете только вы.

В российском законе установлены определенные правила и цели, на которые можно расходовать материнский капитал. Среди них:

• улучшение состояния недвижимого имущества, которое находится на территории России;

• обучение ребенка;

• формирование накопительной части пенсии;

• приобретение товаров и оплата услуг, которые помогут ребенку с инвалидностью с легкостью адаптироваться в обществе.

Специалист обратила внимание, что улучшение состояния жилья подразумевает строительство или реконструкцию. Поэтому при планировании расходов стоит учитывать, что сделать ремонт на средства материнского капитала не выйдет.

Но что делать молодым семьям, живущим в съемных квартирах? Как оказалось, государство тщательно проработало этот вопрос и позволило новоиспеченным родителям приобретать новое жилье в счет материнского капитала. У этой процедуры есть свои особенности.

Инструкция по покупке жилья с помощью маткапитала

Для начала необходимо уладить все вопросы с получением сертификата, о котором мы говорили ранее. Ведь без него вы не увидите положенных вам денег. С полученным документом нужно снова обратиться в ПФР. Однако перед этим придется:

• выбрать понравившееся жилье и согласовать с продавцом процесс оплаты частями (например наличные и сертификат на материнский капитал);

• подписанный и зарегистрированный в Росреестре договор, подтверждающий на приобретение недвижимости;

• тем, кто привлекает к сделке заемные средства на руках необходимо иметь уже оформленный кредитный договор;

• бумаги, в которых подтверждается право собственности всех членов семьи, в особенности детей. Документы должны быть нотариально заверены. Причем в них должно указываться, что после выплаты ипотеки дети получат равные доли в этой квартире;

• паспорта участников будущей сделки;

• свидетельство о рождении или усыновлении ребенка;

• свидетельство о браке;

• справка о регистрации в квартире.

Из-за того, что в российском законодательстве не закреплена минимальная доля, которую могут получить дети, недобросовестные родители пользуются этим. Это провоцирует возникновение множества судебных тяжб, во время которых дети пытаются вернуть себе причитающиеся им доли недвижимости. Поэтому советуем заранее обдумать этот вопрос, и выделить ребенку хорошую часть в приобретаемой квартире.

Также советуем не переоценивать свои силы, если в семье нет грамотного юриста и изучить все нюансы составления договора. Специалист не только объяснит суть каждого пункта, но и поможет составить правильный документ, исходя из существующих особенностей ситуации, обходя так называемые «подводные камни».

Советуем подготовить себя к тому, что многие продавцы неохотно идут на сделку, где мелькает материнский капитал. Каждому гораздо удобнее получить всю сумму наличкой или в качестве денежного перевода. Поэтому обсудите этот аспект с продавцом недвижимости заранее, чтобы не было неприятных сюрпризов как для вас, так и для человека, продающего вам жилье.

Если же недвижимость приобретается в ипотеку, то переживать о том, как банк отреагирует на предоставленный сертификат, не стоит. Все банки без проблем принимают этот документ. В случае рассрочки вам понадобится составить договор, в котором четко отразят даты платежей, а также укажут, что часть средств была предоставлена в качестве сертификата на маткапитал.

Как оказалось, это процедура совсем не сложная. Главное ответственно подойти к процессу и внимательно читать все документы перед их оформлением.