Шерин считает, что Google в РФ должен подчиняться отечественным законам

Москва, 27 августа. Проблема кибербезопасности и цензуры в Сети с каждым днем становится все актуальнее. При этом, американские IT-компании ведут несправедливую политику в отношении России.

Ситуацию с безнаказанностью Google прокомментировал в эфире Медиагруппы «Патриот» депутат Госдумы Александр Шерин.

Сравнивая ситуацию с КНР, парламентарий отметил, что в России тоже обеспечивается информационная безопасность.

Политик также подчеркнул, что американские компании знают, что за их поведение никакого ответа от политической элиты РФ не будет.

«Надо быть поотчаяннее нашим чиновникам. Когда наши госкомпании перестанут оглядываться на Запад, тогда и будут жесткие ответы на выпады», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, ответные действия возможны и в том, случае, если парламентское большинство будет действовать более решительнее.

Комментируя деятельность таких компаний, как Google и Facebook, депутат подчеркнул, что в России она должна регламентироваться именно отечественными законами. Он добавил, что запрет Рамзану Кадырову пользоваться Instagram — нарушение законодательства РФ.