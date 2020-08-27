Названо самое опасное место для заражения COVID-19

Санкт-Петербург, 27 августа. Общественный транспорт несет самую серьезную опасность распространения COVID-19, заявила и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

По словам специалиста, ждать заражения можно в любом месте.

«Восстанавливается процесс образования, приезжают студенты из других городов, иностранные студенты, люди прибывают из отпусков, идут в магазины», — добавила она.

В метро, автобусах и троллейбусах увеличивается пассажиропоток. Поэтому в общественном транспорте особенно важно соблюдать все меры предосторожности, масочный режим, дистанцию и использовать антисептик для рук.

«Структура заболевших COVID-19 не меняется. 35% — люди в возрасте 30–49 лет, далее идут заболевшие в возрасте 18–29 лет, а на третьем месте — две группы: 50–64 года и 65 лет и старше. В основном болеет работающее население и молодежь», — уточнила Катаева.

По данным на 27 августа, за сутки во всех 85 регионах России выявлено 4711 новых случаев COVID-19. С начала пандемии было выявлено 975 576 случаев, передает RT. Зафиксировано 16 804 летальных исхода.

Напомним, в начале августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса — ее разработали специалисты центра имени Гамалеи, передавал «Царьград». Предполагается, что прививка от коронавируса станет доступна всем желающим после 1 января — к тому моменту уже будет организовано массовое производство.