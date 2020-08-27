Завольский считает, что геронтократия спровоцирует гражданскую войну в США

Санкт-Петербург, 27 августа. Американская элита хочет жить дольше, сохраняя за собой привилегии, в результате чего за пост президента США ведут борьбу весьма пожилые люди. Об этом заявил историк-архивист, публицист и писатель Дометий Завольский в ходе пресс-конференции на тему «Политическая деменция в США. Почему в президенты идут одни старики?», которая состоялась 27 августа на площадке Медиагруппы «Патриот».

По его словам, в последние годы в странах Западе заметно увеличилась средняя продолжительность жизни. При этом политик в возрасте 70 лет уже не кажется пожилым человеком.

«Верхушка хочет дольше жить и удерживать свои привилегии. Если в конце 20 века 70-летнего политика хотели сменить молодые, то сейчас это еще достаточно молодой человек», — пояснил Завольский.

Он также добавил, что «Брежневская геронтократия» уже не вызывает удивления на фоне нынешней ситуации в США. При этом главной проблемой является тот факт, что люди в возрасте 70 лет могут вести достаточно активный образ жизни, однако их поведение и поступки соответствуют действиям человека преклонного возраста. По мнению эксперта, геронтократия может спровоцировать гражданскую войну в США, так как молодое поколение устало от этой ситуации.