МИД РФ занимается вопросом освобождения российских журналистов в Минске

Москва, 27 августа. Министерство иностранных дел России занимается вопросом освобождения российских журналистов, которые были задержаны в Минске. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает газета «Известия».

27 августа в ходе протестных акций в Минске были задержаны журналисты различных российских СМИ. Среди задержанных оказались журналисты ТАСС, РИА Новости, а также газет «Известия» и «Комсомольская правда».

По данным МВД Белоруссии, задержанные журналисты доставлены в Октябрьское РУВД Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила об отказе признать результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии начались акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.