Федоров рассказал, как Запад использует «отравление» Навального против РФ

Москва, 27 августа. Блогер Алексей Навальный мог впасть в кому после приема наркотических веществ. Употребляя наркотики, он мог бороться со своим внутренним кризисом, выразил предположение депутат Госдумы Евгений Федоров.

Стоит отметить, что в западных странах активно продвигалась версия, якобы блогер был «отравлен». Потом сообщалось, что врачи из клиники «Шарите», где сейчас лежит Навальный, связывались с коллегами из болгарской больницы, где ранее лечили отравленного бизнесмена Емельяна Гебрева. Немецкие медики якобы консультировались по поводу отравления. Примечательно, что официальный представитель «Шарите» Мануэла Цингл опровергла это и попросила журналистов воздержаться от спекуляций, пишет Nation News.

Депутат подчеркнул, что версию об отравлении блогера проверяли еще специалисты омской больницы, куда изначально был доставлен блогер.

Федоров обратил внимание, что немецкие врачи не говорили прямо, что Навальный был отравлен. Формулировка звучала следующим образом: «возможно отравление».

Парламентарий подчеркнул, что если СМИ и продвигают версию об отравлении, то им не помешает уточнить нюансы. Из массы публикаций так и осталось непонятным, какое вещество привело к тяжелому состоянию блогера.

Федоров отметил, что такие материалы в Сети – это не просто вброс. Политические деятели Запада хотят использовать ситуацию с Навальным только для того, чтобы был повод ввести новый пакет антироссийских санкций.

«Вся история с Навальным — это не история медицины, а история вытаскивания своего агента по какой-то причине, в том числе по сакральной, с территории РФ», — выразил мнение политик.

Депутат считает, что власти США, Германии и Франции только и делают, что ищут повод для санкций. Вот теперь думают, что делать с блогером, чтобы были основания для рестрикций.

Федоров обратил внимание, что недавно была снята охрана клиники. Это дает основание полагать, что Навальный умер либо его уже выписали. Не исключено, что блогер сейчас расслабляется в каком-нибудь баре со Скрипалями.

Депутат озвучил свои версии, почему Навальный оказался в реанимации. Тяжелые последствия могли наступить от употребления наркотиков или от отравления, за которым могут стоять его соратники. Парламентарий подчеркнул, что в массе статей по данному делу медики указывают на короткий период отравления. Навального невозможно было отравить неделю назад таким образом, чтобы симптомы проявились именно во время полета.

«Если это отравление, то ему либо что-то дали в самолете, либо, как было видно на видеозаписях камер, его помощник дал какую-то жидкость, и Навальный ее выпил. Его помощник мог в стакан все, что угодно намешать. И это тоже логично», — отметил парламентарий.

Федоров констатировал, что сейчас Навальный находится в западной стране, соответственно, едва ли получится узнать правду. На Западе она никому не нужна, потому что там стоит задача — использовать этот случай нужным образом.

«Либо это отравление, либо кризис внутреннего характера — наркотический или какой-то еще. Но мы этого уже никогда не узнаем», — считает политик.

По мнению депутата, будут выдумываться комбинации по типу той, которая была «закручена» с делом Скрипалей, где доля правды может быть нулевой.

Напомним, что блогер 20 августа летел из Томска в Москву, когда ему внезапно стало плохо. Лайнер был вынужден совершить посадку в Омске, где блогера госпитализировали.