Кончаловский смирился с предстоящим замужеством дочери

Москва, 27 августа. Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария решила выйти замуж. Ее избранник Никита Кузьмин старше на девять лет. По словам молодого человека, он прошел проверку знаменитого режиссера.

Марии Кончаловской — 19 лет. С карьерой она пока еще не определилась, но активно занимается живописью, культурой и немного режиссурой. Сейчас девушка готовится к свадьбе.

Кончаловский выбор дочери одобрил. Когда он познакомился с 18-летней Толкалиной, ему уже было 30 лет.

Журналисты портала Womanhit поинтересовались у Никиты, как к нему относится мама его невесты.

«Вообще у нас отличное взаимопонимание. Обычно бывает, что у детей с родителями избранников странные взаимоотношения. Но у нас все очень мягко и хорошо в общении», — ответил Кузьмин.

С отцом Кончаловской также конфликтов не было.

«Мы знакомы достаточно хорошо. По поводу проверки не могу сказать, но мне кажется, я ее уже прошел. Хотя полосу препятствий не бегал», — рассказал он.

Говоря об отношениях с женихом, Мария отметила, что предложение было сделано не очень романтично, несмотря на то, что Никита выглядит романтиком.

«Мы шли из магазина с пакетами, и я сказала: «Никита, я считаю, ты должен на мне жениться». Он сказал: «Да, ты права, давай». На следующее утро сделал мне предложение», — сообщила Мария.

Ранее сообщалось, что поклонники восхитились внешностью 19-летней Марии. Фанаты сравнили ее с юной Моникой Беллуччи из-за эффектного сочетания больших карих глаз и густых вьющихся волос.